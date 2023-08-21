Московская область поделилась опытом реализации программы воспитания в образовательных организациях с другими регионами

Профессор кафедры методики воспитания и дополнительного образования Академии социального управления Михаил Нечаев провел семинар по эффективному управлению рабочей программы воспитания образовательной организации на Всероссийской конференции «Управление школой 23/24: актуальная повестка». Об этом сообщили в Минобразования Подмосковья.

В сообщении ведомства уточнили, что в мероприятии приняли участие 50 человек из 40 регионов России. Участниками стали члены ассоциации руководителей образовательных организаций, директора школ, представители региональных органов управления образованием. В ходе встречи они обсудили вопросы, касающиеся современных трендов развития воспитания, юридические и методические вопросы программы и не только. Представители Московской области также представили свой опыт по научно-методическому сопровождению внедрения рабочих программ воспитания и презентовали деятельность кафедры методики воспитания и дополнительного образования АСОУ.

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