Московская область представила ИИ-проекты на выставке-форуме «Россия»

Команда министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области представила на выставке «Россия» достижения региона в области искусственного интеллекта (ИИ), сообщила пресс-служба ведомства.

В настоящее время в Подмосковье реализуется тридцать проектов с применением ИИ в различных сферах, в том числе в здравоохранении и городском хозяйстве, рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

«Искусственный интеллект позволил сэкономить порядка 1,7 миллиарда рублей, которые раньше тратились на человеческие ресурсы», — сказала глава областного Мингосуправления.

Фото: [ Сергей Хакимов ]

С решениями, где применяется ИИ, можно ознакомиться на стенде Подмосковья. Речь, например, идет о контроле чистоты общественных территорий региона с помощью нейросети. Технология внедрена в камеры «Безосного региона». Также ИИ выявляет незаконные торговые точки на улицах.

Кроме того, еще один ИИ-проект реализуется на портале «Добродел». В сервис внедрена нейросеть, которая распознает проблемы по описанию или фотографии. За год с помощью технологий искусственного интеллекта было обработано около 2,5 миллиона сообщений.

В медицине искусственный интеллект применяется для распознавания снимков исследований и контроля за взаимодействием врачей и пациентов. Кроме того, в этом году планируется внедрить ИИ-технологии для формирования предварительного анамнеза.

Также, по словам Надежды Куртяник, в текущем году будет создан нейропощник руководителя в Центре управления регионом. Он сможет по головой команде собирать проблемы отдельно взятого муниципалитета.

Фото: [ Сергей Хакимов ]

День искусственного интеллекта на выставке «Россия» — главное событие в ИИ-отрасли, которое проходит при поддержке федерального правительства, министерства экономического развития РФ и Национального центра развития ИИ.

Напомним, выставка-форум Россия проходит на ВДНХ до 8 июля. Она посвящена успехам страны в разных отраслях. Участие в экспозиции принимают восемьдесят девять регионов, федеральные министерства, корпорации и общественные организации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркивал, что все, что касается цифровизации, должен оценивать человек.