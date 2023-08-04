Московская область примет участие в Международной выставке-форуме «Россия»

С ноября по апрель на территории ВДНХ пройдет выставка-форум «Россия», где свои передовые достижения представят регионы страны, в том числе, и Московская область. Об этом сообщили в областном Министерстве информационных и социальных коммуникаций.

На стендах Подмосковья будут отражены знаковые места, прорывы и достижения, а также уникальные производства региона. Посетители смогут узнать о них с помощью аудиогида. Кроме того, на сенсорном столе будут презентованы президентские проекты, реализованные в Подмосковье.

Для гостей также подготовят мастер-классы по изготовлению народных художественных промыслов под руководством мастеров и розыгрыши. Главным призом станут путевки в лучшие гостиницы и глэмпинги Московской области.