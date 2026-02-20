Московская область в метель: ночные коммунальные бригады очистили дороги и улицы

После обильного снегопада городские службы Московской области продолжают круглосуточную уборку улиц. Ночная техника работает на магистралях, в жилых районах и у социально значимых объектов, чтобы к утру обеспечить безопасное движение транспорта и пешеходов.

Люберцы: цикличная очистка перед часами пик

В Люберцах дороги и улицы очищаются круглосуточно. На Транспортной и 3-м Почтовом отделении работают комбинированные дорожные машины с отвалами, щетками и системами распределения реагентов. Лаповый погрузчик загружает снег в самосвалы для вывоза на снегоплавильный пункт, а малогабаритная техника дочищает тротуары и обочины.

Техника выходит на линии три раза в сутки: сначала север округа, затем центральная часть, а перед утренним часом пик проводится комплексная противогололедная обработка. Основная задача — сохранить движение общественного транспорта и не допустить транспортных сбоев.

Четыре КДМ ночной смены очищают основные магистрали: Можайское и Красногорское шоссе, улицы Маршала Жукова, Говорова, Чикина и Маршала Неделина, а также микрорайоны 1-й, 2-й, 3-й и 8-й.

Щелково: слаженная работа «тяжелой» и «малой» техники

Ночная уборка в Щелкове стартовала в 22:30. Первой была расчищена улица Комарова: пять единиц спецтехники — тракторы и самосвалы — убирают снег с проезжей части и тротуаров. После прохода крупной техники подключаются мини-тракторы и бригады ручного труда, дочищая обочины и труднодоступные участки.

Коммунальные службы будут работать до 6 утра, затем сделают трехчасовую паузу, после чего продолжат уборку в усиленном режиме.

Павловский Посад: ручная доочистка на транспортных узлах

На автовокзале на улице Вокзальной расчистка началась в 01:00. Две КДМ за пять минут привели в порядок подъезды к перронам и стоянку для автобусов, снег сгребен в валы и обработан пескосмесью. Вывоз снега запланирован на утреннюю смену.

На улице Кирова работает лаповый погрузчик, загружая снег в самосвалы вместимостью около 20 кубометров. Три специалиста выполняют ручную доочистку, особое внимание уделяется остановкам. На улице Тихонова КДМ очищает проезжую часть и парковки, обработка песком занимает около 30 минут.

Можайск: приоритет — социальные объекты

Основной участок уборки — улица Амбулаторная, подъезды к школе № 1 и Можайской больнице. Два самосвала и фронтальный погрузчик вывезли более 130 кубометров снега. После этого техника была переброшена на улицу Клементьевскую, где расчистили обочины и расширили проезжую часть. Всего вывезено шесть машин снега объемом свыше 130 кубометров.

Коломна: ночной марафон до утра

В ночь на 20 февраля масштабная уборка стартовала в 20:00 и продлится до 8:00 утра. Девять КДМ, шесть тракторов и пять погрузчиков очищают магистральные улицы и маршруты общественного транспорта. Особое внимание уделяется опасным зонам и подходам к остановкам, а также пешеходным переходам.

На Окском проспекте сначала работает фронтальный погрузчик, затем рабочие вручную расчищают прилегающие участки. Параллельно техника очищает проезд Станкостроителей и улицу Ленина.

Егорьевск: тысячи кубометров на вывоз

На улице Кирпичной с 18:00 до 6:00 ночная спецбригада с тремя самосвалами и погрузчиком расширяет проезжую часть и вывозит снег. За ночь выполняется 30–40 рейсов, вывозя до 1,5 тыс. кубометров снега.

В микрорайоне Заречье и на ключевых магистралях задействованы пять КДМ и фронтальный погрузчик. В приоритетном порядке расчищаются маршруты общественного транспорта и подъезды для экстренных служб. За один цикл техника способна обработать до 130 км дорожной сети.

Домодедово: расчистка узких мест

С 21:30 до 7:00 коммунальная компания «Благо-сервис» убирает снег с остановок и парковок возле парка «Елочки» с помощью манипулятора и самосвалов, вывозя его на городской полигон.

На улице Кирова техника расширяет проезжую часть и очищает остановки с помощью снегопогрузчика и трактора с щетками. Работы ведутся ночью, чтобы к утру минимизировать заторы и обеспечить безопасное движение.

Химки: упреждающая обработка

Расчистка улиц началась с 23:00. Три КДМ работают на Юбилейном проспекте, улицах 9 Мая и Молодежной. Коммунальные службы приводят в порядок проезжую часть, предотвращая утренние пробки и обеспечивая безопасность движения. Основные работы планируется завершить к 04:00 с последующим вывозом снега.

Королев: маршруты к знаниям

Работы стартовали ранним утром. Предприятие «Автобытдор» сосредоточило усилия на социально значимых объектах, центральных магистралях, тротуарах и парковочных зонах. Особое внимание уделено подходам к школам и образовательным учреждениям на улицах Легостаева и Сталинградской битвы. Уборка проводится поэтапно, полностью ликвидировать снежные массы возможно только после окончания осадков.

Сергиев Посад: от центра — к отдаленным улицам

В ночь на 20 февраля в Сергиевом Посаде продолжается масштабная уборка снега. С полуночи комбинированные дорожные машины работают на улице Дружбы, проспекте Красной Армии и улице 8 Марта.

Коммунальные службы очищают не только центральные магистрали, но и другие районы города, чтобы к утру снизить нагрузку на дороги и обеспечить безопасный проезд. Дополнительно запланированы работы на улицах 1-й Ударной Армии, Суворова, Вознесенской и 1-й Рыбной. Собранный снег вывозится на подготовленные площадки. Все работы ведутся ночью, чтобы минимизировать неудобства для водителей и пешеходов.

Реутов: Два часа на сон — и снова в бой

Пока жители спят, дорожные службы Реутова бьются со снежной стихией. Из-за мощного снегопада вся техника переведена на круглосуточный режим. В три ночи колонны вышли на расчистку основных артерий: Юбилейный проспект, улицы Победы, Ленина.

Дорожники успели поспать буквально два часа и снова вышли в бой. Настрой боевой, хотя все очень устали, рассказал начальник отдела дорожного хозяйства Антон Варфоломеев.

На линии работают три комбинированные машины и четыре трактора. Техника не только убирает снег, но и расширяет проезжую часть. Снегопад оказался интенсивнее предыдущих, но коммунальщики обещают: к утру город будет готов к новому дню.

Ранее сообщалось, что подмосковные коммунальщики борются с последствиями снежного циклона «Валли».