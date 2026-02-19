Подмосковные коммунальщики борются с последствиями снежного циклона «Валли»

В Подмосковье местные власти и коммунальные службы находятся в режиме повышенной готовности из-за снежного циклона «Валли», который пришел в Московский регион в четверг, 19 февраля. Об этом сообщает REGIONS .

Так, например, департамент городского хозяйства в Коломне уже расчищает входы в подъезды, тротуары и внутриквартальные проезды. В первой половине дня технику отправят на улицы Ленина, Фрунзе, проспект Кирова, Дзержинского и другие.

Глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий уточнил, что в четверг выпадет более 50% месячной нормы осадков – высота снежного покрова местами достигнет 80 см. По его словам, специалисты работают непрерывно и в первую очередь убирают опасные участки дорог, маршруты автобусов, входные группы и проезды к контейнерным площадкам. Жителей призвали по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.

В сообщении добавили, что «Автодор» также предупредил о снеге на трассах М-1, М-3, М-4, М-11 и М-12. Водителей попросили следить за табло и быть осторожными.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о последствиях циклона «Фрэнсис» в Подмосковье.