Московская области присоединилась к Всероссийской акции «Добро в село»

«Уже более пяти лет наши волонтеры-медики участвуют в этой акции. Ребята задействованы в уборке территорий фельдшерско-акушерских пунктов, а также в диагностике здоровья населения и профилактических занятиях — они обучают скандинавской ходьбе, суставной гимнастике, рассказывают о важности ведения здорового образа жизни», — отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.