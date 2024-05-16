Московская области присоединилась к Всероссийской акции «Добро в село»
Подмосковье присоединилось к Всероссийской акции «Добро в село», в рамках которой волонтеры-медики, студенты Московского областного медицинского колледжа № 1 будут помогать убирать и благоустраивать территории фельдшерско-акушерских пунктов региона, сообщает Министерство здравоохранения Московской области. Сегодня прошел выезд в ФАП, расположенный в деревне Царево Пушкинского округа.
«Уже более пяти лет наши волонтеры-медики участвуют в этой акции. Ребята задействованы в уборке территорий фельдшерско-акушерских пунктов, а также в диагностике здоровья населения и профилактических занятиях — они обучают скандинавской ходьбе, суставной гимнастике, рассказывают о важности ведения здорового образа жизни», — отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
На данный момент участниками движения волонтеров-медиков в регионе являются почти 10 тысяч студентов медицинских колледжей и вузов, а также членов школьных отрядов. Вскоре они совершат выезд в Ташировскую амбулаторию.
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