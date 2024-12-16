Московская пенсионерка передала украинским мошенникам набитые деньгами сумки

Пенсионерка из Москвы поверила аферистам из украинского колл-центра и лишилась не меньше 165 млн рублей. Как выяснила Baza, полученная сумма уместилась в несколько сумок весом в 27 килограммов.

Мошенник сам связался с каналом Baza и рассказал про свое достижение. Он заявил, что развел московскую пенсионерку на 165 млн рублей. Женщина передавала денежные «авоськи» курьеру, который затем довозил средства до Днепра. Аферист, осветивший ситуацию, получил 7% от общей суммы, то есть, порядка 120 тысяч долларов. Остальное распределят между курьерами, другими сотрудниками, частично определят для ВСУ.

Сам собеседник канала отметил, что трудится в колл-центре в Днепре три года и ему 19 лет. За все время он заработал на обманах полмиллиона долларов. По его словам, руководство само выбирает жертв и успешным становится каждый второй-третий звонок. Средства молодой аферист тратит на автомобили и недвижимость на Украине, так как является невыездным.

Ранее сообщалось, что в Москве выявили колл-центры, которые лишали россиян и граждан еще 19 стран огромных сумм.