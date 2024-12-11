В Москве выявлены кол-центры, похитившие миллионы у граждан более чем 20 стран

Правоохранители сумели вскрыть местонахождение трех кол-центров, из которых совершались мошеннические звонки. На счету у работников этих центров десятки миллионов похищенных долларов. Об этом в своем телеграм-канале сообщила Ирина Волк, официальный представитель Министерства внутренних дел РФ.

Работа мошенников была пресечена благодаря совместным действиям полиции и ФСБ. На территории Москвы действовали несколько центров, в которых было оборудовано порядка 500 рабочих мест. Операторы обзванивали граждан других государств и уговаривали их инвестировать финансы в ценные бумаги, криптовалюту и так далее. Те, кто соглашался на такой шаг, теряли свои деньги. В результате было обмануто большое количество людей из 20 стран. Добычей мошенников стали десятки миллионов долларов.

На тот момент, когда полицейские нагрянули в данные центры, в них находилось порядка 300 сотрудников. Среди них были граждане более чем 10 государств ближнего и дальнего зарубежья.

«Потерпевшие переводили деньги на счета, подконтрольные организаторам криминального бизнеса, после чего общение с ними прекращалось. По имеющейся информации, похищенные средства направлялись в том числе на финансирование Вооруженных сил Украины», — указала Волк.

О размахе говорит наличие при центрах собственного рекрутингового агентства, которое вело подбор и обучение сотрудников. При них же находилась своя служба охраны, которая занималась обеспечением безопасности помещений и работников, а также вела внутреннее и наружное наблюдение. Один из организаторов преступной схемы уже выявлен, он объявлен в розыск.

Ранее сообщалось, что сотрудникам ФСБ удалось выявить международную преступную сеть, которую создал грузинский экс-министр Кезерашвили. От этой преступной сети пострадало порядка 100 тыс. человек, сами преступники также действовали под видом инвесторов.