Московские аэропорты обслужили более тысячи рейсов во время снегопада

Аэропорты московского авиаузла — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский — за 24 февраля обеспечили обслуживание 1 147 рейсов на фоне продолжающегося снегопада. Об этом сообщили в Росавиации .

По данным ведомства, за сутки было выполнено 561 отправление и 586 прибытий. Несмотря на сложные погодные условия, воздушные гавани функционировали в плановом режиме. Отмен рейсов по метеоусловиям, а также уходов самолетов, следовавших в Москву, на запасные аэродромы зафиксировано не было.

По состоянию на полночь 25 февраля пять рейсов вылетели с задержкой более двух часов. В Росавиации напомнили, что в подобных случаях авиакомпании обязаны соблюдать требования федеральных авиационных правил, предусматривающих предоставление пассажирам напитков, питания и при необходимости размещения в гостиницах.

Для обеспечения бесперебойной работы в условиях снегопада в аэропортах задействован дополнительный персонал, службы переведены на усиленный режим. Проводится регулярная очистка и обработка взлетно-посадочных полос реагентами для поддержания нормативного коэффициента сцепления. В ведомстве подчеркнули, что безопасность полетов остается приоритетом.

Работа воздушного транспорта столичного региона находится на особом контроле Министерство транспорта России, Росавиации и Ространснадзор.

