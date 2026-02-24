Забудьте про Турцию: пожилые туристы из России открыли новый бюджетный курорт без толп

Пожилые туристы из России меняют привычные маршруты: в зимнем сезоне они активно осваивают направления, которые ранее не пользовались массовым спросом. Об этом пишет samaraonline24 .

В текущем зимнем сезоне российские пенсионеры проявляют повышенный интерес к зарубежным поездкам, отдавая предпочтение доступным вариантам отдыха. Наибольшей популярностью у возрастных туристов пользуются азиатские направления. Путешественники все чаще выбирают туры в Китай, Индию и Вьетнам.

Традиционные места отдыха тоже не остаются без внимания. Спрос на курорты Египта и Объединенных Арабских Эмиратов среди пожилых граждан показал значительный рост, увеличившись более чем наполовину по сравнению с прошлыми периодами.

Что касается внутреннего туризма, здесь лидируют южные и культурные центры страны. Пенсионеры охотно отправляются в Краснодарский край, Санкт-Петербург, а также в Ростовскую и Ставропольскую области. Стоимость таких путешествий варьируется: поездка в Калининград обходится в среднем в 41,2 тысячи рублей, а тур в Мурманск чуть дешевле — около 39,3 тысячи.

Самым экономичным вариантом для отдыха внутри государства признана Брянская область. Путевка туда стоит примерно 17,4 тысячи рублей. Помимо этого, география поездок постоянно расширяется: пенсионеры активно интересуются Алтаем, Амурской, Новгородской, Ярославской и Рязанской областями, открывая для себя новые уголки России.