Московские аэропорты пообещали, что продолжат свою работу строго по расписанию
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Воздушные гавани не будут менять график вылетов и прилетов воздушных судов, несмотря на введение контртеррористической операции.
Это подтвердили дирекции уже нескольких аэропортов. Они заверили, что обладают всеми нужными ресурсами для обеспечения необходимой безопасности своих пассажиров.
«Воздушная гавань работает в штатном режиме и обслуживает все рейсы согласно расписанию», - заверила пресс-служба Домодедово журналистов ТАСС.