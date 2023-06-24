Московские аэропорты пообещали, что продолжат свою работу строго по расписанию

Воздушные гавани не будут менять график вылетов и прилетов воздушных судов, несмотря на введение контртеррористической операции.

Это подтвердили дирекции уже нескольких аэропортов. Они заверили, что обладают всеми нужными ресурсами для обеспечения необходимой безопасности своих пассажиров.