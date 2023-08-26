Московские аэропорты работают штатно после ночного ограничений полетов

В качестве меры предосторожности ввиду возможных атак украинских дронов столичные аэропорты Домодедово и Внуково минувшей ночью ограничивали не несколько часов полеты.

Как сообщили в московском аэроузле, в настоящее время Внуково и Домодедово работают в штатном режиме. В Шереметьево ограничения не вводились.

«По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. В целях безопасности с 02.22 часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани . С 03.30 часов ограничения на полёты сняты. На данный момент аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме», - сообщили во Внуково, заявление цитирует РИА Новости.

То же самое агентству подтвердили и в аэропорту Домодедово, который также принимает и отправляет рейсы без ограничений.

Напомним, в ночь на субботу, 26 августа, в Истринском районе московской области силами ПВО была пресечена атака украинского БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.