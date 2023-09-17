Московские аэропорты возобновили работу после ограничений

Росавиация опубликовала на своей странице в социальных сетях новую запись. В ней говорится о том, что аэропорт Жуковский, а также аэропорты Москвы, возобновили свою работу и функционируют в штатном режиме. Об этом пишет «Газета.ру».

В сообщении указали на то, что ранее, воскресным утром семнадцатого сентября, полеты гражданских воздушных судов в аэропорты Жуковский и Домодедово пришлось временно ограничить. Также одно воздушное судно отправилось на запасной аэропорт.

К слову, во время ограничений работа аэропортов не прекратилась, как и экипажей воздушных судов. Наземные службы, как и авиадиспетчеры, выполняли все необходимые действия для того, чтобы обеспечить безопасность полетов.