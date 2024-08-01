Возбуждено уголовное дело по факту обрушения двух подъездов многоквартирного дома в Нижнем Тагиле

По факту обрушения двух подъездов пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщает ТАСС .

В городе Нижний Тагил Свердловской области днем 1 августа произошло обрушение двух подъездов пятиэтажного дома в Дзержинском районе. Для выяснения обстоятельств произошедшего на место выехали сотрудники регионального СК.

На место трагедии прибыли опытные криминалисты и следователи, отмечается в сообщении Следственного комитета РФ по Свердловской области. На данный момент уточняется информация о пострадавших, ведется сбор вещественных доказательств и опрос свидетелей, на месте также работают спасатели.

Ранее сообщалось, что спасатели продолжают доставать людей из-под завалов обрушившихся подъездов. На данный момент достали шесть человек — трое взрослых и трое детей.