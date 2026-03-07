Московские школьники получили 52 диплома на олимпиаде по программированию

Ученики московских школ завоевали 52 диплома на финальном этапе Открытой олимпиады по программированию. Об итогах соревнования сообщил в канале на платформе Max мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, представители Москвы получили 22 диплома первой степени, 21 — второй и еще 9 — третьей. Всего в текущем году за награды боролись около 190 школьников из столицы.

Во время финального этапа участники решали задачи по программированию и писали код в режиме реального времени. Работы проверялись автоматизированной тестирующей системой, которая оценивала корректность и эффективность решений.

Как отметил глава города, победители и призеры подобных интеллектуальных соревнований получают преимущества при поступлении в ведущие российские университеты.

