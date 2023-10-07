Московские школьники предложат идеи развития города в новом сезоне форсайт-сессий

На сайте мэра Москвы сказано, что проект должен быть ориентирован на улучшение жизни горожан. Об этом также пишет ТАСС .

В новом сезоне форсайт-сессий «Москва-2030» ученики школ соберутся для того, чтобы предложить собственные инициативы, которые направлены на развитие города. Для этого они начнут разработку проектов в самых разных сферах, включая городскую среду, науку и технологии, образование, а также предпринимательство и промышленность.

В сообщении на сайте мэра столицы сказано, что в завершение каждой такой встречи школьники представляют и защищают собственные идеи перед группой экспертов, которыми выступают представители бизнеса, государственных ведомств, высших учебных заведений, а также научных центров.

Причиной для начисления дополнительных баллов к результатам ЕГЭ может стать победа проектов на различных конференциях. В случае, если эксперты останутся довольны предложенной идеей, то велика вероятность воплощения ее в реальность в ближайшие годы.