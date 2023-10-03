Московские школьники смогут посещать кружки для подготовки к олимпиадам

Подготовка к ним и другим интеллектуальным соревнованиям будет представлять из себя открытый формат лекций и семинаров. Почти как в университетах. Посещать их можно с октября по апрель раз в неделю.

Иногда полученных знаний в школе бывает недостаточно для того, чтобы стать победителем олимпиады. Одной из причин этому может стать большое количество учеников, которыми занимается только один преподаватель. В таких условиях бывает тяжело к каждому подойти индивидуально.

А еще школьная программа не всегда ориентирована на то, что требуется знать для прохождения олимпиады. Возможно, именно поэтому на севере Москвы появятся городские кружки для подготовки к ним. Ученики с восьмого по десятый класс смогут заниматься по любым из одиннадцати предметов. Все подробности, касающиеся подачи заявки и т.д., можно узнать, перейдя на ТАСС.