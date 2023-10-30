Московские тренеры получили поздравления с профессиональным праздником от Собянина

Как пишет издание «Утро.ру» , на сегодняшний день в столице России работают больше 3,5 тысяч спортивных наставников.

Напомним, что 30 октября в России отмечается День тренера. Столичные спортивные наставники получили свои поздравления от градоначальника, Сергея Собянина.

По его словам, «тренер – очень уважаемая профессия в Москве». И это неудивительно, ведь в городе построено множество спортивных комплексов, которые нуждаются в профессионалах своего дела.

К слову, сейчас за подготовку местных спортсменов отвечают более трех с половиной тысяч специалистов. А около 300 из них являются «Заслуженными тренерами России» и с достоинством носят это почетное звание.

Их, и многих других специалистов (учителей физкультуры, ведущих групп в центрах «Московского долголетия» и т.д.), Сергей Собянин поздравил на своей личной странице в социальных сетях с профессиональным праздником. Он пожелал каждому успехов: как специалистам, так и их ученикам.