Московские врачи откачали гной из легких у 5-летней девочки и ее 6-летнего брата

Врачи МОНИКИ спали двух детей с тяжелым заболеванием легких. У 5-летней девочки и ее 6-летнего брата скапливался гной в легких. Об этом рассказали в столичном Минздраве .

Детям была диагностирована бактериальная деструкция легких, которая, по предположениям врачей, могла развиться после ОРВИ и воспаления легких, перенесенных детьми. Подобные заболевания могут угрожать жизни человека, если вовремя не начать лечение.

Заведующая отделением детской хирургии Евгения Полуконова сообщила, что старший ребенок поступил в больницу с признаками абсцесса легкого и скопившимся там гноем. Она рассказала, что ему провели бронхоскопию и откачали гной.

Его сестра поступила в тяжелом состоянии, левая часть грудной клетки была полностью занята гноем, рассказала Полуконова. Она сообщила, что детей спасли, и уже выписали на амбулаторное лечение.