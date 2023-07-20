Московские врачи откачали гной из легких у 5-летней девочки и ее 6-летнего брата
Фото: [Артем Геодакян/ТАСС]
Врачи МОНИКИ спали двух детей с тяжелым заболеванием легких. У 5-летней девочки и ее 6-летнего брата скапливался гной в легких. Об этом рассказали в столичном Минздраве.
Детям была диагностирована бактериальная деструкция легких, которая, по предположениям врачей, могла развиться после ОРВИ и воспаления легких, перенесенных детьми. Подобные заболевания могут угрожать жизни человека, если вовремя не начать лечение.
Заведующая отделением детской хирургии Евгения Полуконова сообщила, что старший ребенок поступил в больницу с признаками абсцесса легкого и скопившимся там гноем. Она рассказала, что ему провели бронхоскопию и откачали гной.
Его сестра поступила в тяжелом состоянии, левая часть грудной клетки была полностью занята гноем, рассказала Полуконова. Она сообщила, что детей спасли, и уже выписали на амбулаторное лечение.