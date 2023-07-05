Московские вузы возглавили рейтинг по уровню зарплат юристов

Специалисты из Superjob составили рейтинг по уровню зарплат выпускников российских университетов. Первые 2 места в ТОПе заняли ВУЗы Москвы. 1-ое место по зарплатам выпускников, трудоустроенных в правовой сфере, занял МГИМО.

Средняя зарплата выпускника там – 170 тыс. руб. За год средняя зарплата выпускника возросла на 20 тыс. руб.

Второе место занял МГУ, чьи выпускники зарабатывают около 150 тыс. руб. Статистика показала, что в отличие от МГИМО, прирост зарплат выходцев из МГУ – всего 5 тыс. руб. По показателю прироста, ВУЗ не вошел даже в ТОП-10.

«Бронзу» взял ПГУ. Его выпускники зарабатывают лишь на 10 тысяч рублей меньше, чем в МГУ – 140 тысяч.

Пятерку замкнули «Высшая школа экономики» и Финансовый университет при правительстве – их специалисты зарабатывают по 130 тысяч.

Первые 9 мест остались неизменными с прошлого года. 10 место на этот раз занял РЭУ Плеханова.