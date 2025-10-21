В ХМАО чиновники отказали вдове бойца СВО в выплате из-за отсутствия прописки

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) разрешилась тяжелая ситуация с вдовой военнослужащего, погибшего в ходе специальной военной операции. Как сообщил портал SiTV.RU, местные власти изначально отказали женщине в положенной ей единовременной выплате, однако вмешательство органов прокуратуры восстановило справедливость.

Семья женщины — она сама и двое детей — перебралась в Сургут из Луганской народной республики около двух лет назад, спасаясь от активных боевых действий. Вскоре после переезда россиянка получила трагическое известие о гибели супруга. Однако при обращении за материальной поддержкой ей было отказано на основании отсутствия постоянной регистрации (прописки) в ХМАО.

Потребовалось официальное вмешательство надзорного ведомства. Прокуратура инициировала судебное разбирательство, в ходе которого удалось доказать неправомерность отказа. В результате суд обязал компетентные органы выделить семье погибшего военнослужащего единовременную выплату в размере 3 млн руб.

