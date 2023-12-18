Московский Губернский театр отменил постановки по произведениям Акунина

Московский Губернский театр отменил все запланированные постановки по произведениям российского писателя Бориса Акунина* после того, как он был включен в перечень террористов Росфинмониторингом. Об этом сообщило издание ТАСС .

В частности, речь идет про отмену постановки «Приключение Фандорина» в столичном театре, премьера которого состоялась в 2017-м году.

Представители Российского академического молодежного театра сообщили о том, что в данный момент прорабатываются юридические вопросы по постановкам после включения автора в список экстремистов и террористов.

Акунин* был включен в перечень в понедельник, 18 декабря. Российский Следственный комитет также планирует объявить писателя в международный розыск. Он подозревается в оправдании терроризма и распространении фейков о ВС РФ.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов