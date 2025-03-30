Московский художник выкинул кота с третьего этажа за то, что «ПСЖ» не стал чемпионом Франции

Иван Намер — художник из Москвы, член творческого объединения a.d.e.d минувшим вечером в субботу, 29 марта, опубликовал в своём телеграм-канале видео, на котором запечатлен момент ужасный по своей сути поступок, когда он выбрасывает своего кота с высоты третьего этажа. Об этом передает BAZA.

Впоследствии молодой человек признался, что был очень огорчён тем, что его любимая команда «Пари Сен-Жермен» не смогла завоевать чемпионский титул во Франции. В этот момент его кот, как обычно, устроил беспорядок в лотке, и он в порыве эмоций выбросил его.

«Блогер сходил за котом на улицу, снял видео, где попросил не поднимать шума, но очевидцев было уже не остановить. Сначала они вызвали полицию, а потом одна девушка предложила забрать кота у Вани, чтобы больше таких случаев не было. Парень согласился и отдал животное», — приводится в публикации.

С котом все в порядке — его уже забрали у мужчины и немедленно доставили к ветеринарам. Теперь прокуратура проведет проверку в отношении блогера-живодера.

Ранее в деревне Пустые Меленки в Клину мужчина привязал собаку к машине и протащил ее по улицам населенного пункта.