Живодер в подмосковном Клину привязал собаку к авто и протащил по деревне

Как проинформировала в своем Telegram-канале официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк, вопиющий случай жестокого обращения с животными произошел накануне, в воскресенье, 27 октября, в деревне Пустые Меленки Клинского района Московской области.

По ее словам, там живодер привязал собаку к машине, после чего принялся возить таким образом бедное домашнее животное по деревенским улицам. Видео издевательства мужчины появилось в социальных сетях.

«В городском округе Клин Московской области мои коллеги проводят проверку по факту жестокого обращения с животным», — отметила Волк.

Представитель МВД добавила, что полиция уже ведет розыск живодера. Его действиям будет дана соответствующая правовая оценка, и он не уйдет от ответственности за свой поступок.

Отметим, что данный случай жестокого обращения с животными не единственный в Подмосковье. В минувшем сентябре живодер в Мытищах привязал двух собак к авто и также протащил их по асфальту. Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс.