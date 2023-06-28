Московский мотоциклист ехал на красный, из-за чего врезался в автомобиль и пешехода
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В социальных сетях Департамента транспорта Москвы опубликовали сообщение о том, что в городе, недалеко от Трубной площади, произошло ДТП с участием водителя мотоцикла. Об этом пишет RT
Все произошло из-за того, что мотоциклист решил не придерживаться правил дорожного движения, проехав на красный сигнал светофора. В результате этого произошло столкновение мотоцикла и автомобиля. Однако после пострадал и пешеход, в которого транспорт влетел по инерции. Мужчина переходил дорогу по разрешающему сигналу.
Из-за ДТП пострадали двое: сам пешеход и водитель мотоцикла. На данный момент оперативными службами Москвы проводятся работы на месте аварии.
Ранее в столице России произошел еще один дорожный инцидент, только с четырьмя машинами.