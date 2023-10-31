Московский областной перинатальный центр отмечает юбилей

Московский областной перинатальный центр, расположенный в Балашихе, отмечает юбилей — учреждению исполнилось двадцать лет. Об этом рассказали в Минздраве Подмосковья.

Как напомнила первый зампред областного правительства Светлана Стригункова, центр является учреждением родовспоможения самого высокого уровня — третьего.

Если в 2003 году в центре приняли около двух тысяч родов, то в прошлом — уже порядка шести тысяч. В общей сложности с момента открытия в учреждении приняли почти сто тысяч родов.