Московский суд оправдал 4 фигурантов дела о контрабанде кокаина в РФ

Мосгорсуд оправдал четырех из 5 фигурантов по делу о контрабанде практически 500 килограмм кокаина из Эквадора в Российскую Федерацию. Решение суда было принято на основании вердикта суда присяжных. Об этом сообщило издание ТАСС .

Двое граждан Литвы и двое граждан РФ были по итогу оправданы. После вступления в силу оправдательного решения, у бывших подсудимых появятся права на реабилитацию и моральную компенсацию.

Пятый подсудимый был признан виновным, его осудили на 5 с половиной лет колонии. Тем не менее, он был освобожден в зале суда из-за того, что отбыл срок в СИЗО во время суда и следствия.

Следствие выяснило, что он и был основателем группы контрабандистов. Согласно обвинению, за период с 2013 по 2019 годы, они организовали, как минимум, 6 поставок на общую массу почти 500 килограмм.