Московский суд отправил под домашний арест криминального авторитета «Хобота»

Тверской суд города Москва избрал домашний арест в качестве меры пресечения по отношению к столичному криминальному деятелю Андрею Вознесенскому, также известному, под кличкой «Хобот». Наказание было вынесено в деле о занятии подсудимым высшего положения в криминальной иерархии. Об этом рассказали в столичном суде, передает издание РИА Новости .

Там рассказали о наказании Вознесенского и о том, что постановление уже вступило в силу. Статья, вменяемая столичным судом, подразумевает наказание в виде тюремного заключения на срок до 15 лет.

Вознесенский ранее был известен, как Андрей Белов. Упоминаются также прозвища «Хобот» и «Андрей Питерский». Имеет богатый преступный опыт, ранее судим и провел в заключении более десятка лет.