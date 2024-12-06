Московский университет отказался увольнять преподавателя из-за розовых волос

Руководство Финансового университета при правительстве РФ решило не увольнять сотрудницу, которая неожиданно решила покрасить волосы в яркий розовый цвет. Об этом пишет «Газете.Ru» .

Руководитель аппарата вуза Кирилл Крошков подтвердил, что сотрудницу неформального вида не собираются увольнять, несмотря на жалобы. Все дело в том, что в трудовых протоколах нет пункта о том, что нельзя менять цвет «шевелюры».

«К сожалению, не соответствующая действительности информация об увольнении преподавателя вуза из-за нестандартного цвета волос возникла и стала активно распространяться по причине человеческого фактора», — отметил Крошков.

Собеседник подчеркнул, что университет следует правилам и соблюдает российские законы. Они не диктуют людям правил эстетического самовыражения: перемены внешности — это личное неимущественное право каждого гражданина.

Ранее сообщалось, что чиновника из Кузбасса лишили работы из-за отсутствия данных о доходах.