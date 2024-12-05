Чиновника из Кузбасса уволили из-за отсутствия данных о доходах
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В Кузбассе прокуратура настояла на увольнении муниципального чиновника после того, как он не предоставил в указанное время сведения о доходах, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».
Чиновник, который занимал должность замглавы администрации Кемеровского района, подал в суд с целью добиться отмены данного решения. Суд первой инстанции стал на сторону мужчины. Прокуратура подала представление в Кемеровский областной суд с целью признать решение о восстановлении недействительным.
Областной суд солидарен с мнением прокуратуры, согласно которому непредоставление сведений о доходах и расходах — грубое нарушение антикоррупционного законодательства. Суд посчитал действия чиновника причиной утраты доверия к служащему.
Во время рассмотрения дела в суде муниципальный чиновник каждый раз находил новые причины, которые мешали ему своевременно передать данные о доходах, например, высокую занятность и отсутствие свободного времени.
«Чиновник попытался переложить ответственность на плечи кадровой службы администрации, которая якобы не уведомляла его о конкретных сроках сдачи таких сведений», — сообщила пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.
Ранее сообщалось, что политолог Михайлов уверен в массовых арестах донских чиновников из команды экс-губернатора Голубева после задержания министра транспорта Ростовской области.