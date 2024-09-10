Московский военком Тригилев отказался признать вину в получении взяток и попросился на СВО

Начальник военного комиссариата Преображенского района Москвы Сергей Тригилев не считает себя виновным в инкриминируемом ему следствием получении трех взяток от призывников за освобождение их от прохождения срочной службы в армии. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на его адвоката Дмитрия Чукова.

Представитель защиты пояснил агентству, что Тригилев в целом не стал высказывать в беседе со следователем свое отношение к обвинению.

«Воспользовался статьей 51 Конституции РФ, которая позволяет не давать показаний против себя самого», — отметил Чуков.

В беседе с телеканалом РЕН ТВ адвокат добавил, что столичный военком намерен просить отправить его в зону проводимой ВС РФ спецоперации.

Напомним, Сергей Тригулев был взят под стражу по обвинению во взяточничестве в июле нынешнего года. Позднее у военкома были обнаружены несколько объектов дорогой недвижимости в Москве.