Московский зоопарк представил туалет с образовательными функциями

В Московском зоопарке открылся необычный туалет, предлагающий посетителям не только гигиенические удобства, но и развлечения. Об этом сообщила директор зоопарка Светлана Акулова, передает «Лента.ру».

Новый интерактивный туалетный комплекс, расположенный возле КПП 4, уже принимает посетителей. По словам руководителя Московского зоопарка, это не просто туалет, а тщательно продуманное образовательное пространство, созданное для комфорта и расширения кругозора.

В туалете оборудован научный уголок с изображениями вирусов, рассматриваемых под микроскопом, а также инструкциями по правильному мытью рук. Зеркала оснащены экранами, демонстрирующими познавательные фильмы, а у входа установлен интерактивный монитор с образовательными играми.

Санузел включает комнаты матери и ребенка с пеленальным столиком и манежем, раковины и унитазы, адаптированные для детей, а также пространство, предназначенное для людей с ограниченными возможностями. В мужской зоне установлены детские писсуары и создана комната отца и ребенка.

Ранее депутат предложил увеличить число женских туалетов.