Московский зоопарк сообщил о смерти самки тапира Сью

В Московском зоопарке печальное известие: скончалась самка тапира по кличке Сью, прожившая 37 лет. Об этом сообщила пресс-служба зоопарка.

«Любимица посетителей Московского зоопарка, легендарный тапир-долгожитель Сью скончалась сегодня утром», — гласит текст сообщения.

Сью появилась на свет в Детройте, штат США, в феврале 1988 года. В 2005 году она стала частью коллекции Московского зоопарка. В последние годы жизни здоровье животного было сильно подорвано из-за преклонного возраста, отмечается в официальном сообщении.

