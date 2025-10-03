Сбежавшую из зоопарка тропическую птицу поймали в Петербурге

Самка большого индийского калао по имени Шанти, сбежавшая из Ленинградского зоопарка во время переселения в зимний вольер, благополучно поймана. Четырехдневные поиски тропической птицы, не приспособленной к жизни в северном климате, завершились успехом. Об этом сообщил ТАСС.

Инцидент произошел 30 сентября, когда сотрудники зоопарка переводили питомцев из летних вольеров в зимние помещения. Птица воспользовалась моментом и вырвалась на свободу. Шанти родилась и выросла в неволе, что делало ее пребывание в дикой природе Петербурга крайне опасным.

Большой индийский калао — крупная птица длиной около метра с полутораметровым размахом крыльев. Ее яркий желтый клюв и контрастное черно-белое оперение могли привлечь внимание горожан, однако найти беглянку удалось только на четвертые сутки.

Сотрудники зоопарка организовали настоящую операцию по поиску и спасению питомицы. По предварительным данным, птица не улетела далеко от территории зоосада. Сейчас Шанти проходит ветеринарный осмотр, после которого ее разместят в зимнем вольере с усиленными мерами безопасности.

