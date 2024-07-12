Московским областным УФАС России выявлен сговор на торгах в сфере строительных работ в области гражданского строительств

По результатам проведенного анализа установлено, что в ходе проведения электронных процедур компании отказались от конкурентной борьбы и действовали в интересах друг друга. При этом участники торгов обменивались информацией при подаче заявок и ценовых предложений, что позволило выиграть электронные конкурсы с минимальным снижением и заключить контракты на сумму более 121 млн рублей.

В связи с заключением указанными хозяйствующими субъектами контрактов на сумму более 80 млн руб. материалы дела переданы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения в соответствии со статьей 178 Уголовного кодекса Российской Федерации.