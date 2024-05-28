Московским областным УФАС России выявлены признаки сговора на торгах в сфере оказания услуг по вывозу и утилизации отходов﻿

Управлением в отношении ООО «Экоресурс» и индивидуального предпринимателя возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства по признакам картельного соглашения, направленного на поддержание цен на торгах, проводимых для нужд ГБУЗ Московской области «Каширская Больница», МКУ «Ритуал» г.о. Кашира, Администрации г.о. Кашира, МБУ «Благоустройство», МКУ «Ритуал», УЖКХ г.о. Ступино.

Московским областным УФАС России в результате анализа электронных торговых процедур выявлены признаки картельного соглашения между участниками электронных торгов на выполнение работ по текущему содержанию, подбору и вывозу мусора.

На основании выявленных признаков возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, предусмотренном пунктом 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции - создание картеля, направленного на повышение, снижение или поддержание цен на торгах.

По результатам проведенного анализа Управление подозревает, что в ходе проведения электронных процедур хозяйствующие субъекты отказались от конкурентной борьбы и действовали в интересах друг друга, а также обменивались информацией при подаче заявок и ценовых предложений, что позволило выиграть электронные торги с минимальным снижением и заключить контракты на сумму более 157 млн рублей.

В связи с тем, что ООО «Экоресурс» и индивидуальный предприниматель заключили контракты на общую сумму более 80 млн рублей, установление в их действиях картельного соглашения повлечет передачу материалов в правоохранительные органы для принятия процессуального решения по признакам преступления ответственность за которое предусмотрена статьей 178 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Справочно:

В соответствии с частью 2 статьи 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях заключение хозяйствующим субъектом недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения, если такое соглашение приводит или может привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах, либо заключение недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения между организаторами торгов и (или) заказчиками с участниками этих торгов, если такое соглашение имеет своей целью либо приводит или может привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо участников, либо участие в них - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 тыс. до 50 тыс. руб. или дисквалификацию на срок до 3 лет; на юридических лиц - от 0,1 до 0,5 начальной стоимости предмета торгов, но не более 0,04 совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее 100 тыс. руб.

Согласно статье 178 Уголовного кодекса Российской Федерации ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо повлекло извлечение дохода в крупном размере - наказываются в том числе, лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 1 года либо без такового.

В примечании к статье 178 Уголовного кодекса Российской Федерации указано, что доходом в крупном размере признается доход, сумма которого превышает 50 млн руб., а крупным ущербом - ущерб, сумма которого превышает 10 млн руб.