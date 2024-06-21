Московским областным УФАС России выявлены признаки сговора на торгах в сфере поставки спортивного инвентаря﻿

По результатам проведенного анализа Управление подозревает, что в ходе проведения электронных процедур хозяйствующие субъекты отказались от конкурентной борьбы и действовали в интересах друг друга, а также обменивались информацией при подаче заявок и ценовых предложений, что позволило выиграть электронные торги с минимальным снижением и заключить контракты на сумму более 65 млн рублей.

В соответствии с частью 2 статьи 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях заключение хозяйствующим субъектом недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения, если такое соглашение приводит или может привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах, либо заключение недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения между организаторами торгов и (или) заказчиками с участниками этих торгов, если такое соглашение имеет своей целью либо приводит или может привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо участников, либо участие в них - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 тыс. до 50 тыс. руб. или дисквалификацию на срок до 3 лет; на юридических лиц - от 0,1 до 0,5 начальной стоимости предмета торгов, но не более 0,04 совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее 100 тыс. руб.