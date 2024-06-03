Московское областное УФАС: органы местного самоуправления обязаны контролировать установку и эксплуатацию

29 мая состоялось очередное заседание Общественного совета при Московском областном УФАС России под руководством председателя Общественного совета, заместителя председателя Московского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Романа Коробейкина.

Об этом рассказал заместитель руководителя Управления Кирилл Иванюженко на заседание Общественного совета при Московском областном УФАС России

Ключевой темой встречи стала борьба с незаконной установкой и эксплуатацией рекламных конструкций на территории Московской области.

Согласно закону о рекламе, органы местного самоуправления обязаны утвердить и опубликовать схемы размещения рекламных конструкций на территории муниципального района.

Кирилл Иванюженко рассказал, что Московское областное УФАС России по поручению ФАС России направило в районные администрации более 50 запросов.

Администрации должны представить в Управление сведения о наличии утвержденных схем размещения рекламных конструкций, сообщить информацию о публикациях схем и о периодичности проводимых контрольных мероприятий.

При выявлении нарушений будут применены меры антимонопольного реагирования.