Московское областное УФАС России повторно привлекло АО «Почта России» к административной ответственности

В связи с непредставлением информации по мотивированному требованию антимонопольного органа Обществу назначен штраф в размере 20 тыс. рублей.

В силу положений части 6 статьи 19.8 КоАП непредставление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган сведений (информации), предусмотренных законодательством о рекламе, а равно представление таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде либо представление недостоверных сведений (информации) влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч до двухсот тысяч рублей.