Московское областное УФАС России предупредило хозяйствующего субъекта о недопустимости нарушения

В связи с изложенным Управлением направлено предупреждение о прекращении нарушения антимонопольного законодательства.

Хозяйствующий субъект должен устранить выявленные нарушения в течение двадцати календарных дней с даты получения предупреждения. В случае неисполнения предупреждения будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Согласно пункту 1 статьи 14.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» не допускается недобросовестная конкуренция путем дискредитации, то есть распространения ложных, неточных или искаженных сведений, которые могут причинить убытки хозяйствующему субъекту и (или) нанести ущерб его деловой репутации, в том числе в отношении качества и потребительских свойств товара, предлагаемого к продаже другим хозяйствующим субъектом-конкурентом, назначения такого товара, способов и условий его изготовления или применения, результатов, ожидаемых от использования такого товара, его пригодности для определенных целей.