Московское областное УФАС России предупредило ООО «Банкрот-Сервис» о недопустимости нарушения

В ходе рассмотрения обращения Управлением установлено, что Общество распространяло не соответствующую действительности информацию о длительности своего присутствия на рынке, а также вводило потенциальных клиентов в заблуждение относительно правовой природы услуг по сопровождению банкротства.

По результатам рассмотрения обращения Управлением в действиях ООО «Банкрот-Сервис» выявлены признаки нарушения пункта 1 и пункта 3 статьи 14.2 Закона о защите конкуренции, выразившиеся во введении в заблуждение в отношении потребительских свойств, а также изготовителя товара, поскольку данные действия организации направлены на получение ей преимущества в своей деятельности перед иными хозяйствующими субъектами-конкурентами.

В связи с чем, Московским областным УФАС России в адрес ООО «Банкрот-Сервис» направлено предупреждение о прекращении нарушения антимонопольного законодательства.

Организация должна устранить выявленные нарушения в течение одного месяца с даты получения предупреждения. В случае неисполнения предупреждения будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.