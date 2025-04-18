Московское областное УФАС России предупредило ООО «Мелке» о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства

В связи с изложенным Управлением в адрес ООО «Мелке» направлено предупреждение о прекращении нарушения антимонопольного законодательства.

Организация должна устранить выявленные нарушения в двадцатидневный срок с даты получения предупреждения. В случае неисполнения предупреждения будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Согласно пункту 1 статьи 14.2 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» не допускается недобросовестная конкуренция путем введения в заблуждение, в том числе в отношении качества и потребительских свойств товара, предлагаемого к продаже, назначения такого товара, способов и условий его изготовления или применения, результатов, ожидаемых от использования такого товара, его пригодности для определенных целей. Согласно пункту 1 статьи 14.3 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» не допускается недобросовестная конкуренция путем некорректного сравнения хозяйствующего субъекта и (или) его товара с другим хозяйствующим субъектом-конкурентом и (или) его товаром, в том числе сравнение с другим хозяйствующим субъектом-конкурентом и (или) его товаром путем использования слов «лучший», «первый», «номер один», «самый», «только», «единственный», иных слов или обозначений, создающих впечатление о превосходстве товара и (или) хозяйствующего субъекта, без указания конкретных характеристик или параметров сравнения, имеющих объективное подтверждение, либо в случае, если утверждения, содержащие указанные слова, являются ложными, неточными или искаженными.