Московское областное УФАС России предупредило ООО «Онлайн-школа» о недопустимости нарушения

В ходе рассмотрения обращения Управлением установлено, что ООО «Онлайн-школа» допустило некорректное сравнение себя с другими хозяйствующими субъектами-конкурентами посредством использования обозначения «Онлайн-школа № 1», а также слова «лучшие» в отсутствие указания конкретных характеристик или параметров сравнения, имеющих объективное подтверждение.

По результатам рассмотрения обращения Управлением в действиях ООО «Онлайн-школа» выявлены признаки нарушения пункта 1 статьи 14.3 Закона о защите конкуренции, выразившиеся в некорректном сравнении себя с другими хозяйствующими субъектами-конкурентами, поскольку данные действия организации направлены на получение ей преимущества в своей деятельности.

В связи с чем, Московским областным УФАС России в адрес ООО «Онлайн-школа» направлено предупреждение о прекращении нарушения антимонопольного законодательства.

Организация должна устранить выявленные нарушения в течение двух недель с даты получения предупреждения. В случае неисполнения предупреждения будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.