Московское областное УФАС России предупредило ООО «Онлайн-школа» о недопустимости нарушения
Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ООО «Школа Будущего Онлайн», содержащее информацию о признаках нарушения антимонопольного законодательства в действиях ООО «Онлайн-школа».
В ходе рассмотрения обращения Управлением установлено, что ООО «Онлайн-школа» допустило некорректное сравнение себя с другими хозяйствующими субъектами-конкурентами посредством использования обозначения «Онлайн-школа № 1», а также слова «лучшие» в отсутствие указания конкретных характеристик или параметров сравнения, имеющих объективное подтверждение.
По результатам рассмотрения обращения Управлением в действиях ООО «Онлайн-школа» выявлены признаки нарушения пункта 1 статьи 14.3 Закона о защите конкуренции, выразившиеся в некорректном сравнении себя с другими хозяйствующими субъектами-конкурентами, поскольку данные действия организации направлены на получение ей преимущества в своей деятельности.
В связи с чем, Московским областным УФАС России в адрес ООО «Онлайн-школа» направлено предупреждение о прекращении нарушения антимонопольного законодательства.
Организация должна устранить выявленные нарушения в течение двух недель с даты получения предупреждения. В случае неисполнения предупреждения будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.
Согласно пункту 1 статьи 14.3 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» не допускается недобросовестная конкуренция путем некорректного сравнения хозяйствующего субъекта и (или) его товара с другим хозяйствующим субъектом-конкурентом и (или) его товаром, в том числе сравнение с другим хозяйствующим субъектом-конкурентом и (или) его товаром путем использования слов «лучший», «первый», «номер один», «самый», «только», «единственный», иных слов или обозначений, создающих впечатление о превосходстве товара и (или) хозяйствующего субъекта, без указания конкретных характеристик или параметров сравнения, имеющих объективное подтверждение, либо в случае, если утверждения, содержащие указанные слова, являются ложными, неточными или искаженными.