Московское областное УФАС России пресекло распространение рекламы табачной продукции
Ранее в Управление поступило обращение физического лица о размещении рекламы табачной продукции на борту транспортного средства.
Содержание рекламы было направлено на привлечение внимания и поддержания интереса потребителей к табачной продукции, а также к аксессуарам для ее потребления.
По результатам рассмотрения обращения Управление возбудило дело по признакам нарушения пункта 1 части 3 статьи 5, пункта 8 статьи 7* и части 2 статьи 20 Закона о рекламе и вынесло решение.
Управление признало указанную рекламу нарушающей требования Закона о рекламе.
Решение послужило основанием для привлечения Индивидуального предпринимателя к административной ответственности, предусмотренной частью 4 статьи 14.3.1 КоАП**.
По результатам рассмотрения обращения Управление возбудило дело по признакам нарушения пункта 1 части 3 статьи 5, пункта 8 статьи 7* и части 2 статьи 20 Закона о рекламе и вынесло решение. Управление признало указанную рекламу нарушающей требования Закона о рекламе. Решение послужило основанием для привлечения Индивидуального предпринимателя к административной ответственности, предусмотренной частью 4 статьи 14.3.1 КоАП**.