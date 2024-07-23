Московское областное УФАС России привлекает должностное лицо Администрации г.о. Химки Московской области

Устранить допущенные нарушения Администрация должна была в течение трех месяцев с даты получения предписания.

Поводом к возбуждению дела послужил факт неисполнения предписания, выданного Управлением по итогам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства на рынке управления многоквартирными домами на территории городского округа Химки Московской области.

В связи с неисполнением предписания в установленный срок на должностное лицо Администрации наложен штраф в размере 8 тыс. рублей.