Московское областное УФАС России привлекает должностное лицо Администрации Одинцовского г.о. Московской области
Поводом к возбуждению дела послужил факт неисполнения предписания, выданного Управлением по итогам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) Администрации при организации и проведении открытых конкурсов на право заключения договоров управления многоквартирными домами на территории Одинцовского городского округа Московской области.
Устранить допущенные нарушения Администрация должна была в десятидневный срок с момента размещения предписания на официальном сайте ФАС России в разделе «База решений».
Устранить допущенные нарушения Администрация должна была в десятидневный срок с момента размещения предписания на официальном сайте ФАС России в разделе «База решений».
В связи с неисполнением предписания в установленный срок на главного инспектора отдела ремонта, эксплуатации и перспективного развития жилого фонда Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации наложен штраф в размере 10 тыс. рублей.
Согласно части 2.6 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного решения, предписания федерального антимонопольного органа, его территориального органа о прекращении нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от восьми тысяч до двенадцати тысяч рублей.