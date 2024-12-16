Московское областное УФАС России привлекает ООО «Медицинская компания «Церера» к административной ответственности

Устранить допущенное нарушение ООО «Медицинская компания «Церера» должно было в десятидневный срок с даты получения предписания.

В связи с неисполнением предписания в установленный срок ООО «Медицинская компания «Церера» назначен штраф в размере 300 тыс. рублей.

Согласно части 2.1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного решения, предписания федерального антимонопольного органа, его территориального органа о прекращении ограничивающих конкуренцию соглашений и (или) согласованных действий и совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции, или выданного при осуществлении контроля за использованием государственной или муниципальной преференции законного решения, предписания федерального антимонопольного органа, его территориального органа о совершении предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации действий, невыполнение в установленный срок законного решения, предписания федерального антимонопольного органа, его территориального органа о прекращении ограничивающих конкуренцию соглашений влечет наложение административного штрафа на должностных лиц – от восемнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.