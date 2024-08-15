Московское областное УФАС России привлекает ООО «Сваймастер» к административной ответственности﻿

Поводом к возбуждению дела послужил факт неисполнения в установленный срок предписания, выданного Управлением по итогам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Ранее в целях прекращения ограничивающего конкуренцию соглашения, достигнутого между ООО «Сваймастер» и ООО «Спектр Комфорта», Управлением было выдано предписание о прекращении нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в части создания картеля, направленного на повышение, снижение или поддержание цен на торгах.

Устранить допущенное нарушение ООО «Сваймастер» должно было в десятидневный срок с даты получения предписания.

В связи с неисполнением предписания в установленный срок ООО «Сваймастер» назначен штраф в размере 300 тыс. рублей.