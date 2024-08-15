Московское областное УФАС России привлекает ООО «Сваймастер» к административной ответственности
Поводом к возбуждению дела послужил факт неисполнения в установленный срок предписания, выданного Управлением по итогам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства.
Ранее в целях прекращения ограничивающего конкуренцию соглашения, достигнутого между ООО «Сваймастер» и ООО «Спектр Комфорта», Управлением было выдано предписание о прекращении нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в части создания картеля, направленного на повышение, снижение или поддержание цен на торгах.
Устранить допущенное нарушение ООО «Сваймастер» должно было в десятидневный срок с даты получения предписания.
В связи с неисполнением предписания в установленный срок ООО «Сваймастер» назначен штраф в размере 300 тыс. рублей.
Согласно части 2.1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного решения, предписания федерального антимонопольного органа, его территориального органа о прекращении ограничивающих конкуренцию соглашений и (или) согласованных действий и совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции, или выданного при осуществлении контроля за использованием государственной или муниципальной преференции законного решения, предписания федерального антимонопольного органа, его территориального органа о совершении предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации действий, невыполнение в установленный срок законного решения, предписания федерального антимонопольного органа, его территориального органа о прекращении ограничивающих конкуренцию соглашений влечет наложение административного штрафа на должностных лиц – от восемнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.