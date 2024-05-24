Московское областное УФАС России привлекло Администрацию Богородского городского округа Московской области к администрат

Управление признало Администрацию Богородского городского округа виновной в совершении административного правонарушения по части 5 статьи 19.8 КоАП

Поводом к возбуждению дела послужил факт непредставления информации, запрошенной Управлением.

Информация затребована в целях обеспечения полного и всестороннего рассмотрения жалобы, поданной в отношении организатора торгов при организации и проведении аукциона на право заключения договора

на организацию ярмарок на территории Богородского городского округа Московской области.

В связи с непредставлением информации по мотивированному требованию антимонопольного органа Администрации назначен штраф

в размере 50 тыс. рублей.

Справочно:

Согласно части 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях непредставление или несвоевременное представление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган сведений (информации), предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, представление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган заведомо недостоверных сведений (информации) влечет наложение административного штрафа на должностных лиц – от 10 тыс. руб. до 15 тыс. руб.; на юридических лиц

– от 50 тыс. руб. до 500 тыс. руб.



