Московское областное УФАС России привлекло Администрацию Дмитровского г.о. Московской области

Поводом к возбуждению дела послужил факт нарушения Администрацией антимонопольного законодательства при организации и проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на территории Дмитровского городского округа Московской области.

В связи с выявленным нарушением антимонопольного законодательства на Администрацию наложен штраф в размере 30 тыс. рублей.